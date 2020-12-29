Вест Бромвич — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

В 21:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Лидс» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.60.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лидс»).

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