Вест Бромвич — Лидс: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Лидс» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.60.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лидс»).
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