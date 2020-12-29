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    Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро — смотреть онлайн прямую трансляцию 29.12.2020

    Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Мидлсбро
    В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро».

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    Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро» 1:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро».

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