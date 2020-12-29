ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Над Лэмпардом сгустились тучиЛэмпард должен быстро исправиться, чтобы его не уволил Абрамович
  • 12:35
    • ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова
  • 12:25
    • «ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля
  • 10:22
    • Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
  • 08:11
    • «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
    Все новости спорта

    Севилья — Вильярреал — смотреть онлайн прямую трансляцию 29.12.2020

    Севилья — Вильярреал: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:00 в Ла Лиге начнётся матч «Севилья» — «Вильярреал».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Севилья» 2:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Вильярреал».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Страховка 50$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Барселона» без Месси?
  • «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» удачно выступить во втором матче кряду?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры