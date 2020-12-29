Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс — смотреть онлайн прямую трансляцию 29.12.2020

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 1.63.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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