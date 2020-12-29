Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон — смотреть онлайн прямую трансляцию 29.12.2020

В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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