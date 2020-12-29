Леванте — Бетис — смотреть онлайн прямую трансляцию 29.12.2020

Последний матч между собой: «Леванте» — «Бетис» 4:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Леванте»).
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