Кадис — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

В 23:30 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Кадис» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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