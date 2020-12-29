Кадис — Вальядолид: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Кадис» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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