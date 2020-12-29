Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хаддерсфилд Таун» — «Блэкберн Роверс». Коэффициент ставки — 1.80.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Блэкберн Роверс»).
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