Бёрнли — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

В 21:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент ставки — 1.72.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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