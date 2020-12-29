Барселона — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.12.2020

Последний матч между собой: «Барселона» — «Эйбар» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Эйбар». Коэффициент ставки — 1.98.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Барселона»).
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