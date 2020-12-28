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    Сантос — Сеара: смотреть онлайн, прямая трансляция 28.12.2020

    Сантос — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 00:15

    Футбол Латинская Америка
    В 00:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Сантос» — «Сеара».

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    Последний матч между собой: «Сеара» — «Сантос» 0:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сантос» — «Сеара». Коэффициент ставки — 1.70.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сантос» — «Сеара».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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