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    Кристал Пэлас — Лестер: смотреть онлайн, прямая трансляция 28.12.2020

    Кристал Пэлас — Лестер: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Лестер».

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Кристал Пэлас» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Лестер».

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