Челси — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 28.12.2020

В 20:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.66.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Челси»).

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