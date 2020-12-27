Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион — смотреть онлайн прямую трансляцию 27.12.2020

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).
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