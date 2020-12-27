Ливерпуль — Вест Бромвич — смотреть онлайн прямую трансляцию 27.12.2020

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 2.56.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ливерпуль»).
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