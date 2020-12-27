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    Лидс — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.12.2020

    Лидс — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

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    В 15:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Лидс» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Лидс» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Бёрнли».

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