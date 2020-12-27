Истанбул Башакшехир — Касымпаша: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.12.2020

Последний матч между собой: «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир» 0:5 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша». Коэффициент ставки — 1.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Истанбул Башакшехир»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша».
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