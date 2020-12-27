Ботафого — Коринтианс — смотреть онлайн прямую трансляцию 27.12.2020

В 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Ботафого» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ботафого» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Коринтианс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ботафого» — «Коринтианс».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0