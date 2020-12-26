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    Уотфорд — Норвич Сити — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

    Уотфорд — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Уотфорд Норвич
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Уотфорд» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уотфорд» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.57.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвич Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Норвич Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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