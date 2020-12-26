Ноттингем Форест — Бирмингем Сити — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Ноттингем Форест» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Бирмингем Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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