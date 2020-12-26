Манчестер Сити — Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая трансляция 26.12.2020

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 1.65.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Манчестер Сити»).
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