Ковентри Сити — Сток Сити — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Сток Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Сток Сити».

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