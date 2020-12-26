Кардифф Сити — Брентфорд — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Брентфорд» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 1.63.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кардифф Сити»).
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