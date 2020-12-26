Фулхэм — Саутгемптон — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Саутгемптон».

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