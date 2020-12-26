Бристоль Сити — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн, прямая трансляция 26.12.2020

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Бристоль Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Уиком Уондерерс». Коэффициент ставки — 1.86.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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