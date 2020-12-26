Атлетико Минейро — Куритиба: смотреть онлайн, прямая трансляция 26.12.2020

Последний матч между собой: «Куритиба» — «Атлетико Минейро» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Атлетико Минейро»).
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