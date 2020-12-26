Астон Вилла — Кристал Пэлас — смотреть онлайн прямую трансляцию 26.12.2020

В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кристал Пэлас»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».

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