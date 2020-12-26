Арсенал Лондон — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция 26.12.2020

В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.99.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).

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