Бетис — Кадис — смотреть онлайн прямую трансляцию 24.12.2020

В 00:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Кадис» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Кадис». Коэффициент ставки — 1.96.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бетис»).

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