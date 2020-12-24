Анкарагюджю — Бешикташ — смотреть онлайн прямую трансляцию 24.12.2020

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Анкарагюджю» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анкарагюджю» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бешикташ»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Анкарагюджю» — «Бешикташ».

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