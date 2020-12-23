Удинезе — Беневенто — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Беневенто» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Удинезе»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Удинезе» — «Беневенто».

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