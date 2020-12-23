Сток Сити — Тоттенхэм — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 20:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Тоттенхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 3.45.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

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