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    Сампдория — Сассуоло — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

    Сампдория — Сассуоло: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Сампдория Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в Серии А начнётся матч «Сампдория» — «Сассуоло».

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    Последний матч между собой: «Сампдория» — «Сассуоло» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сампдория» — «Сассуоло».

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