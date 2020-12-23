Рома — Кальяри — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Рома» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кальяри»).

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