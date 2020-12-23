Реал Мадрид — Гранада — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

Последний матч между собой: «Гранада» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Гранада». Коэффициент ставки — 1.60.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).
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