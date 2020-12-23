Порту — Бенфика — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 23:45 в Суперкубке Португалии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бенфика» — «Порту» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Бенфика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.04.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Порту»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Бенфика».

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