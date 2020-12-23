Ницца — Лорьян: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Ницца» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ницца» — «Лорьян». Коэффициент ставки — 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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