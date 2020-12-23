Майнц — Бохум: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

Последний матч между собой: «Майнц» — «Боруссия М» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Бохум» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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