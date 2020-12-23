Хетафе — Сельта — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Сельта» 0:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).
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