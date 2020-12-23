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    Хетафе — Сельта — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

    Хетафе — Сельта: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Хетафе Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 в Ла Лиге начнётся матч «Хетафе» — «Сельта».

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    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Сельта» 0:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Сельта».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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