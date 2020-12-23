Фенербахче — Истанбул Башакшехир — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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