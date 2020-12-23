Эвертон — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 23:00 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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