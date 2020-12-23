Бордо — Реймс: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «Бордо» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бордо» — «Реймс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бордо» — «Реймс».

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