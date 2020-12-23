Болонья — Аталанта — смотреть онлайн прямую трансляцию 23.12.2020

Последний матч между собой: «Аталанта» — «Болонья» 1:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Болонья»).
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