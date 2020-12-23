Анже — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Анже» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анже» — «Марсель». Коэффициент ставки — 3.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Марсель»).

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