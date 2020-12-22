Кротоне — Парма — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 20:30 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кротоне» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Кротоне»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кротоне» — «Парма».

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