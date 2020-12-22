Брентфорд — Ньюкасл — смотреть онлайн прямую трансляцию 22.12.2020

В 20:30 в кубке Лиги Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Нант» — «Амьен» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ньюкасл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Ньюкасл».

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