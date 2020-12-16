Лион — Брест (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Лион» — «Брест» 3:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Лион»).
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