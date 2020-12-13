Кальяри — Интер прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Интер» — «Кальяри» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:7.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:7 (победит «Интер»).
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