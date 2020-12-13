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    Кальяри — Интер прямая трансляция 13.12.2020, смотреть онлайн

    Кальяри — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Футбол Серия A Кальяри Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 14:30 в итальянской Серии А начнётся матч «Кальяри» — «Интер».

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Кальяри» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:7.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:7 (победит «Интер»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Кальяри» — «Интер» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Кальяри» и «Интер», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе. 0

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