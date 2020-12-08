Барселона — Ювентус прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

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