Барселона — Ювентус прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.30.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).
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