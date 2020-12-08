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    Барселона — Ювентус прямая трансляция 08.12.2020, смотреть онлайн

    Барселона — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига чемпионов Барселона Ювентус Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 в группе G Лиги чемпионов начнётся матч «Барселона» — «Ювентус».

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Барселона» 0:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Ювентус».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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