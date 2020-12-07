ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит»
  • 00:44
    • «Милан» удержал победу над «Сампдорией»
  • 00:12
    • «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» на «Энфилде»
  • 20:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Химками»
  • 18:26
    • Гол Фомина принес «Динамо» победу над «Арсеналом»
  • 23:01
    • Перес выиграл «Гран-при Сахира», Квят — 7-й
    Все новости спорта

    Трабзонспор — Сивасспор: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Трабзонспор — Сивасспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.12.2020)

    Футбол Трабзонспор
    В 19:30 в Суперлиге Турции начнётся матч «Трабзонспор» — «Сивасспор».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Сивасспор» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Трабзонспор»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Трабзонспор» — «Сивасспор» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Трабзонспор» и «Сивасспор», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

    И специально к матчу «Трабзонспор» — «Сивасспор» БК «Фонбет» предлагает сделать ставку и получить бонус до 15 000 рублей. Бонус активируется при пополнении всего от 500 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Ахмат» впервые обыграть «Сочи»?
  • «Сочи» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Саутгемптон» набрать очки на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Выиграет ли «Хоффенхайм» у «Аугсбурга»?
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры