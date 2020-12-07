Трабзонспор — Сивасспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (07.12.2020)

В 19:30 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Трабзонспор» — «Сивасспор» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Трабзонспор»).

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